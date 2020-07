Junior Diomandé va signer à l'OGC Nice

Alors que l’Olympique Lyonnais était le premier club à s’être positionné sur le dossier du jeune latéral belge Ardjouma Junior Diomandé (17 ans), et ce malgré l’intérêt de nombreux clubs européens dont notamment le Real Madrid et Liverpool, l’OGC Nice est parvenu à ses fins dans le dossier du prometteur latéral droit de l’AS Eupen.

Malgré un appel de dernière minute de Jean-François Vulliez, le directeur de la formation lyonnaise, promettant des perspectives d’avenir des plus concrètes au jeune international Belge (temps de jeu chez les pros), ce dernier s’est dit séduit par le projet de l’OGC Nice, qui confirme encore une fois sa volonté de concurrencer les plus grandes écuries européennes sur le secteur de la formation. Le club niçois, qui compte intégrer Junior Diomandé le plus rapidement possible dans l’équipe professionnelle, réalise ici une nouvelle belle opération, réussie grâce à sa cellule de recrutement.