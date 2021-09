Mario Götze prolonge au PSV Eindhoven

Le PSV Eindhoven a officialisé ce lundi la prolongation de son milieu offensif allemand Mario Götze jusqu'en 2024. Arrivé libre de tout contrat après huit saisons au Borussia Dortmund, entre-semées par un passage au Bayern Munich, le champion du Monde 2014 a su convaincre les dirigeants néerlandais grâce à une saison 2020/21 intéressante avec 6 buts et 7 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Son début d'exercice cet été est également décisif : 3 buts et 3 assists en 10 rencontres TCC.

«Le PSV est un bon club et je peux travailler ici sous la houlette d'un excellent entraîneur et d'un excellent personnel d'encadrement. De plus, l'énergie qui entoure notre équipe est très agréable. L'image globale est bonne et je suis donc très heureux de pouvoir poursuivre ma carrière de footballeur ici. [...] Les bases ont été posées cet été. Ce sera un grand défi de maintenir le niveau que nous avons atteint pendant dix mois, mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Nous pouvons encore nous développer et j'aimerais en faire partie», a-t-il déclaré en conférence de presse après avoir paraphé son nouveau contrat.