Montpellier : Pedro Mendes donne de ses nouvelles

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche contractée le 16 avril 2021 sur le terrain de Lille (1-1), le défenseur central du Montpellier HSC Pedro Mendes n'a toujours pas fait son retour avec le groupe professionnel d'Olivier Dall'Oglio. S'il a connu les terrains avec la réserve en décembre dernier, l'international portugais (1 sélection) a donné de ses nouvelles ce vendredi sur son compte Instagram, annonçant que son retour en Ligue 1 à la Paillade se fera plus tard que prévu.

«L'opération qui s'est déroulée le 3 mai dernier s'est bien passée. J'ai pu reprendre goût à la compétition, en décembre dernier avec la réserve. Malheureusement, la rééducation ne se déroule pas comme prévu. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas à 100% et je me refuse de reprendre en étant à 60% de mes capacités. Vous dire que tout va bien serait vous mentir. Parfois je doute, parfois j'espère mais je m'accroche. Le soutien de ma famille, de mes amis, de mon club, des supporters m'est très précieux et j'en profite pour les remercier du fond du coeur. Je prends le temps de la remise en forme en étant fort dans la tête et très déterminé ! Ce n'est pas la victoire qui rend beau l'homme, c'est le combat. Encore merci à tous», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.