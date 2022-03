West Ham a reversé l'amende de Kurt Zouma à 9 associations

L'affaire Kurt Zouma, coupable de maltraitance sur ses chats domestiques il y a quelques semaines, a eu des répercussions sur l'image de son club West Ham. Si les Londoniens ont rapidement condamné les agissements de leur défenseur central français, ils n'en sont pas restés là. Les Hammers ont également effectué des dons substantiels à 9 associations luttant pour la protection des animaux comme il l'ont fait s'avoir à l'AFP.

«West Ham United est ravi de confirmer que des dons financiers ont été fait à un certain nombre d'associations pour la protection animale avec l'amende infligée à Kurt Zouma. Au total, neuf associations, qui défendent le bien-être animal au Royaume-Uni et à l'international, ont été identifiées et ont reçu des sommes significatives qui viendront soutenir le fantastique travail qu'elles font», a expliqué le club anglais. Rattrapage.