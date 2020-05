FC Barcelone : un nouveau club vole au secours d'Ousmane Dembélé

Que compte faire le FC Barcelone avec Ousmane Dembélé ? Les intentions de la formation catalane avec le Français sont encore floues. Certes, il n'a toujours pas convaincu après trois saisons passées au club, en partie à cause de pépins physiques récurrents, mais du côté des Blaugranas, on ne semble pas forcément vouloir s'en séparer impérativement.

Il ne figure ainsi que très rarement dans les rumeurs concernant des départs de joueurs, contrairement à Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Philippe Coutinho ou même son compatriote Samuel Umtiti. En revanche, on sait qu'en raison de la situation financière compliquée du club, toute offre pour l'ailier français de 23 ans sera étudiée. D'autant plus qu'il conserve une belle cote sur le marché, puisque personne n'a oublié ce qu'il a montré à ses débuts à Rennes puis à Dortmund.

La Juventus souhaite un prêt

Dimanche, la presse catalane expliquait que Thomas Tuchel était toujours sous le charme de l'ancien du Borussia Dortmund, mais que le Paris Saint-Germain n'avait pas encore prévu de passer à l'attaque, alors que le Barcelonais n'est pas mis sur le marché par son club. Ce lundi, Mundo Deportivo dévoile de nouvelles informations et explique que la Juventus est venue aux nouvelles dans le cadre de l'opération Miralem Pjanic. Les Turinois souhaitent récupérer Arthur Melo, mais le Brésilien n'a aucune intention de quitter la Catalogne, et la Vieille Dame se tourne donc vers d'autres joueurs de l'effectif catalan.

En plus de Nelson Semedo, les Turinois pensent donc à Ousmane Dembélé et en ont discuté avec leurs homologues barcelonais. Les Turinois sont ainsi intéressés par un prêt, tout en sachant qu'en juin 2021, il sera à un an de la fin de son contrat et qu'il sera donc plus facile de négocier un transfert avec les Catalans si son prêt venait à être réussi. Le média rajoute que Quique Setién compte sur lui, mais que le club a déjà du monde devant, entre Ansu Fati qui va jouer un rôle important et le nouvel arrivant Francisco Trincão. Affaire à suivre...