Le FC Barcelone place tous ses espoirs en Ansu Fati

En début de saison, seuls les supporters les plus aguerris du FC Barcelone connaissaient un certain Ansu Fati, seulement âgé de 16 ans au moment où les Barcelonais ont démarré cet exercice 2019/2020. Mais très vite, le jeune hispano-guinéen a réussi à faire parler de lui avec des entrées en jeu remarquées sous les ordres d'Ernesto Valverde, faisant étalage de tout son talent, ses qualités techniques et surtout, sa maturité pour un joueur aussi jeune.

Ansu Fati est-il le prochain grand crack du FC Barcelone ? Il reste encore trop tôt pour le dire, puisqu'en deuxième partie de saison, jusqu'à la trêve forcée, il a dû se contenter d'un temps de jeu anecdotique, en partie à cause de pépins physiques qui l'ont bien handicapé. Aussi, les problèmes financiers du FC Barcelone, qui devraient empêcher un retour de Neymar ou l'arrivée de joueurs de couloir, jouent en sa faveur. En tout cas, du côté du Barça on est convaincu que Fati peut marquer son époque sous la tunique blaugrana.

Sa clause va passer à 400 millions d'euros

La preuve, selon les informations du quotidien AS, il est considéré comme le grand espoir du Barça en ces temps de crise économique. Sa clause libératoire montera à 400 millions d'euros cet été, comme prévu dans son contrat signé en décembre dernier, alors qu'elle est actuellement de 170 millions d'euros. Sa relation avec Lionel Messi, tant sur le terrain qu'en dehors, serait aussi vue comme un point très positif en interne. C'est d'ailleurs le frère de la star argentine qui gère ses intérêts, aux côtés de la famille de l'adolescent qui est considérée comme un entourage plutôt sain par les décideurs catalans.

Fati est donc attendu au tournant dès la saison prochaine, et devrait finalement avoir un rôle assez important, alors que l'avenir de joueurs comme Ousmane Dembélé est incertain. Certains médias expliquaient qu'il allait alterner entre l'équipe A et l'équipe B, mais tout porte à croire qu'il sera une pièce fondamentale de l'équipe de Quique Setién, à condition d'être au niveau attendu évidemment. Pas de Neymar pour le Barça mais qui sait, Ansu Fati réserve peut-être beaucoup de surprises et de joie aux supporters barcelonais...