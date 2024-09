Ligue 1 : giflé par Auxerre, Brest redescend sur terre

Le retour à la réalité a été brutal. Au septième ciel il y a huit jours après la première victoire européenne de son histoire, Brest est douloureusement retombé sur terre. Ce vendredi, les Finistériens étaient en déplacement dans l’Yonne pour y défier l’AJ Auxerre. La pluie n’avait pas cessé de tomber en début de match, et le ciel a logiquement fini par s’écrouler sur leur tête (3-0). Privés de leur entraîneur Éric Roy, suspendu trois rencontres après ses propos véhéments tenus contre l’arbitrage le week-end dernier contre Toulouse, les Ty Zefs ont diffusé la sensation d’une équipe démunie, apathique, et fataliste.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Auxerre 6 6 -4 2 0 4 8 12 13 Brest 6 6 -5 2 0 4 8 13

En première période, l’addition aurait d’ailleurs pu être plus salée. L’international ghanéen, Elisha Owusu, avait ouvert le score après un laisser-couler astucieux de Sinayoko (26e, 1-0), tandis que Jubal avait porté le score à 2-0 sur un penalty encore provoqué par ce même Sinayoko (36e). Au bord de l’abîme, les Auxerrois n’attendaient que les trois coups de sifflet de monsieur Stinat pour écourter le calvaire. L’insatiable Sinayoko n’en avait que faire : il était proche d’assommer les pauvres Brestois, mais heurtait sur un Bizot doublement décisif (44e). La seule frappe cadrée des Bretons était à mettre au crédit de Sima, et intervenait à la suite d’un contre juste avant la pause (45e).

Brest n’a pas existé

Confondant de faiblesse, Brest était proche de re-sombrer dès le retour des vestiaires, mais heureusement, Hamed Traoré oubliait Hoever (50e). Dix minutes plus tard, l’Ivoirien se rachetait de forte belle manière. Trouvé par le très remuant Owusu dans la surface, il anesthésiait le ballon, éliminait Chardonnet avec facilité, et trompait Bizot d’une frappe croisée (59e, 3-0). Sous les yeux du légendaire Guy Roux, présent dans les tribunes de l’Abbé Deschamps, Auxerre poursuivait son spectacle, et le déluge de buts était proche de se prolonger.

Le triple changement brestois à l’heure de jeu ne faisait office que de palliatif : toujours aussi déroutant, Sinayoko voyait sa frappe contrée (69e), Osho trouvait la barre sur une remise intelligente de Jubal (74e), et Bizot intervenait en pompier de service sur une frappe de Traoré (77e). Côté auxerrois, la seule mauvaise nouvelle de la soirée était la sortie sur blessure de Jubal. Et côté brestois, la seule éclaircie était un retourné acrobatique de Mama Baldé sur la barre de Léon (90+3e). Mais au bout du compte, Auxerre s’impose et se relance. Après 4 défaites de rang, les Icaunais remontent à la 12e place, et grillent la politesse à leur adversaire du soir, 13e.