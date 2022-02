Robert Lewandowski et l'insatiable appétit de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Tout le monde connait les qualités de Kylian Mbappe, qu'il a encore démontré aux yeux du monde du football ce mardi face au Real Madrid. Robert Lewandowski estime que le Français «n'est pas le numéro 9 typique, style renard des surfaces, il est davantage un ailier qui aime s'engouffrer dans les espaces. Il ne faut surtout pas lui en laisser, sinon, il est irrésistible.» Le Polonais est d'ailleurs «certain qu'il va être mentalement costaud pour répondre aux fortes attentes et s'inscrire dans la durée parmi les meilleurs du monde.»

En effet, Mbappé n'a plus rien ou presque à prouver sur un rectangle vert. Le plus dur à présent pour lui sera de garder cette régularité qui différencie les bons joueurs des très grands, voir des légendes. Pour l'instant il semble ne pas ressentir la pression, ou l'usure après tant de matchs enchainés, ce qu'a souligné le goleador du Bayern Munich : «le plus important, pour un joueur de haut niveau, c'est d'avoir toujours faim, de ne jamais être rassasié, malgré un calendrier démentiel. Kylian Mbappé est en la parfaite incarnation. Il semble être toujours frais mentalement. Comme attaquant, c'est parfois le plus grand défi de parvenir à rester toujours concentré, à chaque instant. J'adore son dynamisme, son explosivité.»