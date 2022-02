PSG - Real Madrid : tout le monde salue le super-héros Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les héros ne portent pas tous des capes. Kylian Mbappé avait lui le maillot rouge et bleu (surtout bleu) du PSG sur le dos lors de cette ultime accélération entre Éder Militão et Lucas Vázquez laissés sur place, avant d'aller crucifier Thibaut Courtois. Grâce à l'exploit personnel du champion du monde, le club de la capitale s'impose 1-0 et sera en position de force avant d'aborder le 8e de finale retour de Ligue des Champions dans trois semaines à Madrid.

Joueurs, staff et public ont tous explosé comme un seul homme dans un Parc des Princes qui n'a jamais cessé de pousser ses protégés à aller marquer ce but tellement mérité sur l'ensemble d'une rencontre dominée de la tête et des épaules. Si ce n'est pas venu avec le penalty de Messi repoussé par Courtois (62e), il a fallu s'en remettre à celui qui est le repère offensif de cette équipe depuis le début de la saison. Qui d'autre pouvait faire basculer cette rencontre ?

Donnarumma : «Mbappé ? Mamma mia. C'est un extraterrestre»

«Ce n'est pas un joueur comme les autres, il l'a démontré avec son but. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur», constate Danilo Pereira au micro de RMC. «Mamma mia. C'est un extraterrestre, abonde Donnarumma sur Sky Sport Italia. Il est incroyable, les gars. C'est un spectacle permanent, sur et en dehors du terrain», s'enflamme le gardien italien, imité par son entraîneur, Mauricio Pochettino. «En dépit de sa jeunesse, c'est l'un des meilleurs joueur du monde. Tout le monde l'a vu ce soir, sous le feu des projecteurs».

Même Carlo Ancelotti a salué le talent du héros de la rencontre. «Il est très fort, il a gagné le match...» explique l'entraineur madrilène sur RMC, refusant au passage de commenter l'avenir de l'intéressé, lui qu'on annonce avec insistance au Real la saison prochaine. Finalement, le seul qui a trouvé le moyen de pester, c'est Courtois. «On prend un but bêtement, on perd le ballon à 3 contre 1. Kylian est face à deux hommes et place le ballon sous mon corps.» Sauf que face à un tel joueur, le match dure 90 minutes, plus le temps additionnel.

Refaire le coup dans trois semaines

«Je suis toujours concentré. C'est lot de tous les grands attaquants et c'est l'avantage. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il y a l'opportunité de faire la différence. Je suis maitre de mon action car ils sont en train de reculer, il y a déjà eu un peno avant... Je me mets dans la meilleure possibilité pour tirer et je conclus », décrypte le super-héros du PSG en zone mixte. Il devra encore utiliser ses pouvoirs surnaturels pour qualifier son équipe à Madrid.