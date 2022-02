PSG-Real : la réaction à chaud de Danilo

Titulaire dans l'entrejeu face au Real Madrid (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Danilo Pereira (30 ans) avait le sentiment du devoir accompli à l'issue de la rencontre au micro de RMC Sport.

«Je suis fier, on a gagné un gros match contre une grosse équipe, c'est toujours bon de gagner à la maison, je suis très fier», a d'abord lancé le milieu du Paris SG, expliquant la réaction des siens en seconde période. «En première période, on a bien joué mais un peu neutre, on a mis plus d’intensité en deuxième. On leur a fait mal et on a marqué, pour moi, c’est magnifique».