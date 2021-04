EdF : Karim Benzema aimerait revenir

Brillant de mille feux avec le Real Madrid ces derniers mois, Karim Benzema (33 ans) a vu son ancien agent Karim Djaziri révéler au micro de RMC que l'attaquant aimerait beaucoup retrouver l'équipe de France, qu'il n'a plus connue depuis fin 2015 et la sortie de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

«Bien sûr. (...) Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot», a-t-il assuré, révélant qu'en 2017, KB9 lui avait demandé de contacter Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, pour tenter de recoller les morceaux. «En juillet 2017, Karim me dit d'appeler le président pour organiser un rendez-vous avec Didier. J'ai appelé le président, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous. (...) On ne sait même pas s'il au courant», a-t-il expliqué.