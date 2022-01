Nice : c'est quasiment fait pour Bilal Brahimi !

L'OGC Nice est allé vite ! A la recherche d'un nouvel ailier pour offrir plus de solutions à Christophe Galtier durant la deuxième partie de saison, le club azuréen a trouvé chaussure à son pied. Comme nous vous l'avons révélé il y a quelques heures, il s'agit de Bilal Brahimi, révélé par Angers cette saison.

Recruté l'été dernier, il avait su se distinguer avec quelques entrées percutantes et avait obtenu ses deux premières titularisations en janvier, bénéficiant du départ de Boufal pour la CAN. Résultat, Angers ne voulait pas faire de cadeau et voulait récupérer une belle somme, un peu plus de 10 M€. Nice a visiblement accédé aux exigences angevines puisque selon nos informations, le transfert devrait bel et bien aboutir. Si certains détails doivent encore être réglés, tous les acteurs du dossier sont optimistes pour finaliser le deal.