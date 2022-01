L'OGC Nice veut Bilal Brahimi

L'OGC Nice veut s'activer sur le marché des transferts d'ici le 31 janvier. Le poste recherché ? Celui d'ailier, pour lequel Christophe Galtier pense qu'il manque encore d'un élément pour relayer Kluivert, Stengs et Boudaoui. Après avoir essayé le coup Jesse Lingard, a priori trop cher pour les finances du club, Nice pense à une jeune pépite.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club azuréen souhaite désormais recruter Bilal Brahimi, l'ailier gauche d'Angers, révélation du début de saison au sein de l'équipe entraînée par Gérald Baticle. D'ailleurs, Angers, qui l'a recruté l'été dernier, préférerait conserver l'ailier de 21 ans (qui vient d'enchaîner deux titularisations en l'absence de Boufal, parti à la CAN) et réclame ainsi un peu plus de 10 M€ pour le lâcher. Une grosse somme qui complique forcément le dossier, sur lequel des clubs étrangers se sont également penchés