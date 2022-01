L'OGC Nice veut tenter le coup Jesse Lingard !

La suite après cette publicité

Son prêt plus que réussi à West Ham lors de la deuxième partie de saison dernière avait redoré son blason. Mais Jesse Lingard a vite pu constater que son retour à Manchester United ne serait pas couronné de succès. Jamais titularisé en Premier League, le milieu offensif se contente de bouts de matches depuis le début de l'exercice 2021-2022 et c'est à nouveau dans la rubrique transfert que son nom est le plus fréquemment cité.

Voilà plusieurs semaines que Newcastle s'échine à convaincre l'international anglais âgé de 29 ans. West Ham est aussi intéressé à l'idée de le récupérer et même des clubs espagnols pensent à lui. Mais c'est un autre club qui pourrait doubler tout le monde sur le fil. Il s'agit, selon nos informations, de l'OGC Nice !

Galtier le veut mais...

Le club azuréen, actuel deuxième de Ligue 1, cherche à se renforcer sur les ailes, pour amener de la concurrence et des profils différents. Stengs, Kluivert et Boudaoui se partagent l'animation des côtés, mais font preuve d'une certaine irrégularité. Christophe Galtier s'est peut-être souvenu que Nice avait déjà tenté une approche pour Lingard il y a exactement un an, et il a en tout cas fortement suggéré ce nom à sa direction.

Le technicien français serait ravi d'accueillir Jesse Lingard, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Mais forcément, un joueur de cet acabit a un prix a priori inaccessible pour des clubs de Ligue 1 en dehors du PSG. Financièrement, le dossier est un peu complexe, mais pas forcément impossible. Et la perspective de terminer la saison très haut au classement L1 pourrait inciter la direction niçoise à faire un effort...