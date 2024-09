Serie A : Cutrone et Côme sanctionnent l’Hellas Vérone, la Roma renverse Venise

Alors que la Lazio de Rome a fait le plein de confiance avant d’affronter Nice en Ligue Europa en battant le Torino (3-2) plus tôt dans la journée, son voisin romain entendait confirmer sa belle victoire acquise face à l’Udinese (3-0), le week-end dernier. Trop attentiste et peu inspirée au cours du premier acte, la Roma d’Ivan Juric s’est fait punir par Venise et une réalisation de son capitaine, Pohjanpalo (0-1, 44e). Dos au mur, la Louve a renversé la partie au retour des vestiaires. Si Cristante a remis les compteurs à zéro (1-1, 74e), Pisilli a offert les trois points aux Romains (2-1, 84e). Au caractère, l’AS Rome enchaîne un deuxième succès de rang en championnat et bascule dans la première moitié de tableau.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Juventus 12 6 9 3 3 0 9 0 2 Milan 11 6 7 3 2 1 14 7 3 Inter Milan 11 6 6 3 2 1 13 7 4 Torino 11 6 2 3 2 1 10 8 5 Naples 10 5 5 3 1 1 9 4 6 Lazio 10 6 2 3 1 2 12 10 7 Udinese 10 6 -1 3 1 2 9 10 8 Empoli 9 5 3 2 3 0 5 2 9 Rome 9 6 3 2 3 1 7 4 10 Côme 8 6 -2 2 2 2 9 11 Voir le classement complet

En parallèle, Côme et l’Hellas Vérone croisaient le fer en Lombardie. Après avoir décroché sa première victoire cette saison en championnat la semaine passée, le promu a ajouté un nouveau succès à son actif. Devant son public, la formation de Cesc Fàbregas a bonifié une première période nettement dominée par l’intermédiaire de Cutrone, dont la frappe déviée dans un angle fermé est venue battre Montipo (1-0, 43e). Au retour des vestiaires, l’Hellas a comblé son retard sur un penalty de Lazovic (1-1, 55e) avant d’être réduit à dix contre onze suite à l’exclusion de Suslov (64e). Une supériorité numérique exploitée par Côme qui est repassé devant grâce à Cutrone (2-1, 72e). En fin de match, Belotti a sécurisé les trois points pour son équipe (3-1, 89e) malgré la nouvelle réduction de l’écart de Lambourde (3-2, 90e+4). 10e, Côme poursuit sa remontée au classement et se donne de l’air.