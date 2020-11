FC Valence : Jasper Cillessen absent plusieurs mois ?

Les mauvaises nouvelles sont de sorties ces dernières semaines. Après avoir appris les blessures de nombreux joueurs majeurs, la série noire continue. Le quotidien espagnol Marca rapporte ce mercredi que le portier du FC Valence, Jasper Cillessen, qui semblait souffrir d’un claquage tendineux, serait finalement à deux doigts de rejoindre la salle d’opération. Souffrant d'une blessure musculaire majeure au rectus femoris de sa jambe droite survenue lors d'une séance d'entraînement vendredi dernier, le portier néerlandais de 31 ans a eu les résultats de ses tests.

Et le résultat est sans appel. La déchirure est importante, à tel point qu'il devra subir une intervention chirurgicale si l'on en croit les dires de Cope Valencia. Si cette blessure ne vous dit sans doute pas grand chose, elle fait partie des blessures les plus redoutées par les gardiens de buts, et le portier du FC Valence pourrait être éloigné des terrains durant trois à quatre mois.