FC Barcelone : Luis Suarez monte au créneau pour Antoine Griezmann

El Pistolero a dégainé ce mercredi dans les colonnes de Mundo Deportivo. Luis Suarez (33 ans) a balayé l'actualité du FC Barcelone, de la lutte pour le titre très compliquée en Liga à son avenir au club en passant par les polémiques sur la VAR et le recrutement estival blaugrana. L'Uruguayen a aussi profité des micros tendus pour voler au secours d'Antoine Griezmann (28 ans).

Pointé du doigt au cœur d'une première saison mitigée en Catalogne (9 réalisations en 35 apparitions en Liga), le champion du monde 2018 a vu son partenaire d'attaque le défendre bec et ongles. «C'est un joueur qu'il faut garder. Il a une manière d'être très appréciée dans le vestiaire et il est très aimé. Antoine a traversé des moments difficiles, parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre appui. Parfois, quand on te remplace, tu perds un peu confiance en toi, pas seulement lui, c'est pareil pour tous les joueurs, mais tes partenaires sont là pour te conseiller», a-t-il lâché, mettant quelque peu en cause son utilisation, et donc ses entraîneurs...

Grizi est sur la bonne voie

Le buteur international celeste (59 buts en 113 sélections), fort de son vécu azulgrana, a tenu à apporter son soutien au natif de Mâcon. «Quelqu'un qui est là depuis longtemps sait combien il est difficile d'arriver dans un club comme Barcelone et l'exigence maximale que cela implique, tous les trois jours. Tu ne peux pas te satisfaire d'un bon match le week-end si le mardi ou le mercredi suivant tu fais un nul et es moins bon, la critique est là. Il faut apprendre à vivre avec cette exigence et Antoine commence à l'assimiler», a-t-il assuré avant de poursuivre.

«Il parle beaucoup avec ses partenaires, il sait que c'est compliqué d'arriver dans ce club en attaque, tous les joueurs offensifs, nous essayons de l'aider pour qu'il prenne confiance, qu'il marque, qu'il donne des ballons de buts, il a été spectaculaire à Villarreal», a-t-il conclu. Actuellement blessé au quadriceps, Antoine Griezmann aura sans doute apprécié ce soutien public de taille de la part d'un poids lourd du vestiaire du Barça.