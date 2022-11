CdM 2022, Angleterre : la réponse cinglante de Gareth Southgate sur la polémique Phil Foden

La suite après cette publicité

Leader du groupe B avec quatre points, l’Angleterre n’a pas encore validé son ticket pour les huitièmes de finale. Les Three Lions joueront leur destin face aux Gallois. Et pour beaucoup d’observateurs, le choix du sélectionneur Gareth Southgate de se passer des services de Phil Foden est difficile à comprendre. Interrogé à ce sujet ce lundi, le boss de la sélection anglaise a mis les points sur les i.

« C'est toujours un défi et nous avons 26 joueurs. Mais nous sommes dans un tournoi majeur, il ne s'agit pas de donner des sélections. Nous voulons aller le plus loin possible. Les joueurs se soutiennent et certains seront déçus s'ils ne jouent pas. Dans d'autres matches tout au long de l'année, nous essayons de donner aux gens du temps de jeu là où nous le pouvons, mais lorsque vous êtes dans une Coupe du Monde, vous ne pouvez pas penser de cette façon », a-t-il déclaré en conférence de presse.