Coupe du Monde 2022 : le cas Phil Foden met le feu à l'Angleterre !

Une énigme. Titulaire à 14 reprises en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison à Manchester City, Phil Foden (22 ans) ne jouit pas du même statut en équipe nationale. Depuis le début de la Coupe du Monde 2022, il n'est qu'un simple remplaçant aux yeux de Gareth Southgate. Lors de la première journée, le sélectionneur de l'Angleterre n'avait offert que 21 minutes de jeu au Citizen face à l'Iran (victoire 6-2). Pour le second match face aux États-Unis (0-0), Foden n'est même pas entré en jeu. Un traitement qui fait jaser en Angleterre, où on ne comprend pas pourquoi l'entraîneur le snobe.

Comme c'est souvent le cas outre-Manche, les anciens joueurs devenus consultants ne se font pas prier pour donner leur avis et émettre des critiques. Dans les colonnes du Times, Wayne Rooney a défendu le joueur de Man City. «J'ai trouvé très étrange que Foden ne soit pas entré contre les États-Unis. Comme je l'ai écrit dans ces pages avant le tournoi, il serait un élément clé de mon onze de départ si j'étais le coach de l'Angleterre. Techniquement, il est le meilleur footballeur que l'Angleterre ait. Je pense que si vous avez un talent comme Foden, vous devez simplement le faire jouer».

Les consultants anglais soutiennent Foden

Il poursuit : «il est maintenant un joueur différent de celui que nous avons vu à l'Euro 2020, quand il a eu du mal à avoir un impact. Il est plus mature et il est entré dans ce tournoi après une longue période marquée par des performances brillantes à Manchester City. Si j'étais lui, je serais très frustré de ne pas avoir été sur le terrain vendredi.» D'autant que son équipe n'a pas franchement été très bonne. Jamie Carragher a été également soutenu le joueur né en 2000. «Phil Foden a joué 19 minutes (21 minutes en réalité, ndlr) à la Coupe du Monde. C'est une parodie, c'est le joueur le plus naturellement talentueux que l'Angleterre ait !»

Même son de cloche du côté de John Terry. «Notre meilleur talent Phil Foden n’a pas joué, personnellement je suis déçu». Outre les anciens joueurs, les médias britanniques se questionnent aussi sur le cas Foden. Dans les colonnes du Sun, Piers Morgan, qui a récemment interviewé CR7, a fait part de son incompréhension. «Le meilleur joueur d'Angleterre est si évident qu'il n'est même pas titulaire. Southgate ne l'a pas pas fait jouer contre les États-Unis et le résultat a été lamentable». Puis il a ajouté : «le meilleur footballeur d'Angleterre est Phil Foden. C'est le joueur le plus merveilleusement doué que nous ayons eu depuis Paul « Gazza » Gascoigne».

La presse flingue Gareth Southgate

Piers Morgan en a remis une couche : «il l'a prouvé avec des performances éblouissantes, semaine après semaine, pour Manchester City en Premier League et en Ligue des champions. Ce qui soulève la question : pourquoi diable le manager Gareth Southgate ne l'a-t-il pas mis lors du match de Coupe du monde de l'Angleterre contre les États-Unis vendredi soir ? Pour une raison insondable, Southgate a obstinément refusé de lancer Foden dans le match malgré le fait que l'Angleterre jouait comme les patients zombifiés dans le film L'Eveil après que le médicament se soit dissipé. L'explication de Southgate par la suite était presque aussi incompréhensible que sa décision».

En effet, le technicien anglais a justifié son choix de la manière suivante : «nous voulions changer les zones de jeu. Nous ne pensions pas que c'était un match pour Phil au milieu parce qu'il ne joue pas là pour son club (...) Sans aucun doute, nous aurions pu choisir Phil car c'est un super joueur et nous l'aimons. Peut-être que les choses auraient pu être différentes, mais c'est le choix que nous avons fait ce soir-là.» Une décision très critiquée en Angleterre. «Pourquoi le laisser sur le banc ? Vous ne gagnez pas des Coupes du monde en gardant votre meilleur joueur, le plus excitant, hors du terrain. Prenez vous en main Gareth, retirez les coussinets de sécurité et lancez Foden à chaque match pour le reste de ce tournoi», a conclu Morgan.

Foden sur le banc face aux Gallois ?

Mais il n'est pas certain que Southgate titularise Foden demain face aux Gallois selon le Daily Mail. «Southgate joue la sécurité ! Le patron de l'Angleterre, Gareth, ne pariera pas sur de grands changements dans son équipe pour affronter le Pays de Galles mardi … même si les appels à faire venir Phil Foden et Jack Grealish se multiplient après un match nul ennuyant face aux États-Unis. Il semble donc probable que Southgate modifiera son onze de départ – bien que l'Angleterre puisse encore être éliminée contre l'équipe de Rob Page, il est très peu probable que le coach de 52 ans fasse des changements en profondeur».

D'après le média anglais, mettre Foden dans le onze calmerait les fans et les observateurs qui ont été déconcertés par le fait qu'il ne soit presque pas utilisé au Qatar jusqu'à présent. Mais Southgate a ses idées et dernièrement, il a fait entrer Jack Grealish (contre l'Iran et les USA) plutôt que Phil Foden (il est entré seulement face à l'Iran). Un signe qui n'est pas forcément positif pour le Daily Mail. Ce qui est certain, c'est que le joueur de 22 ans a des fourmis dans les jambes, lui qui vit son premier Mondial et qui veut faire mieux que lors de l'Euro 2020 (3 matches joués). Il ne reste plus qu'à convaincre Gareth Southgate comme il l'a fait avec Pep Guardiola en club !