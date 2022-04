PSG : Xavi Simons et les conseils de Neymar

Xavi Simons est l'un des jeunes joueurs du PSG les plus prometteurs. Le Hollandais, débauché au Barça en 2019, a fait ses premières apparitions avec les professionnels la saison dernière (2 matchs). Cette saison, même s'il a un peu plus joué (8 apparitions), son temps de jeu reste faible et son avenir dans la capitale incertain.

La suite après cette publicité

Dans les vestiaires du PSG, Xavi Simons est entouré de stars qui pour certaines ont gagné de nombreux trophées et qui lui donnent des conseils, notamment le numéro 10 du PSG, Neymar. «Les conseils que je reçois de la part de Neymar ? Il me donne de la motivation, de continuer à aller le plus haut possible, de continuer à rêver !» confiait le jeune joueur à Canal Supporter.