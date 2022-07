Stade Rennais : Steve Mandanda dévoile pourquoi il a quitté l'OM !

La suite après cette publicité

Assez calme sur le plan des arrivées sur le début de mercato, le Stade Rennais a toutefois réalisé un coup médiatique en s'offrant un joueur marquant des 15 dernières saisons de Ligue 1. En concurrence à l'Olympique de Marseille avec Pau Lopez, Steve Mandanda a décidé de changer d'air et de rallier la Bretagne afin de parapher un contrat de deux ans jusqu'en juin 2024. Une décision forte de la part de l'ancien Havrais dont le statut phocéen est celui d'une légende.

Présent en conférence de presse au côté du directeur sportif rennais Florian Maurice, il a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à quitter Marseille pour Rennes : «ça a été un choix mûrement réfléchi. J'ai eu les premiers contacts en fin de saison avec Flo' (Maurice) et j'ai eu la chance de voir le coach. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation à l'OM. Il y a ici un projet ambitieux, je remercie Flo et le coach pour leur confiance. J'étais convaincu d'être performant, d'aider le club, de prendre du plaisir et je les ai appelés pour valider mon choix.»

Steve Mandanda a dû faire un choix difficile

Comme il l'a évoqué, cela n'a pas été une décision facile pour le portier international tricolore et vainqueur de la Coupe du monde 2018. Signant pour 2 ans avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a dû peser le pour et le contre avant d'accepter la proposition du Stade Rennais. Cependant, il ne regrette rien de ce choix : «bien sûr je ne peux pas mentir, je suis attaché à l'OM. J'ai tout vécu là-bas. Je suis celui que je suis grâce à ce club, ce n'était pas simple comme décision. Après avoir bien réfléchi, c'était le moment et la meilleure décision à prendre. La suite se trouvait à Rennes.» Concurrencé la saison dernière par Pau Lopez, Steve Mandanda a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues.

Perdant ce rôle de numéro un, le natif de Kinshasa n'a pas bien vécu le dernier exercice et voulait retrouver du temps de jeu : «après avoir vécu ces saisons et une dernière saison difficile, j'avais envie de jouer et de vivre de bons moments. Rennes est un club ambitieux qui joue la coupe d'Europe et je veux l'aider à atteindre ses objectifs élevés avec mon expérience et mon vécu. Je fais figure d'ancien. Je serais moi même pour tempérer ou remettre en place naturellement. Mettre à profit pour le groupe mon expérience en étant performant sur le terrain, c'est le rôle qu'on m'a donné.» Un rôle qu'il tentera de remplir au cours d'une saison riche qui débute ce samedi 16 juillet avec une rencontre amicale contre Fribourg (17h30).