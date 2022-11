CdM 2022 : le Danemark menace de quitter la FIFA suite à la polémique du brassard "One Love"

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, plusieurs nations européennes sont remontées contre la FIFA. En effet, elles ne digèrent pas le fait que l'instance dirigeante du football mondial ait interdit le port du brassard "One Love" aux couleurs du drapeau LGBT. Un brassard qui devait porter un message fort en luttant contre toutes les formes de discriminations. Après l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, le Danemark a également décidé de montrer son mécontentement par la voix du directeur de la fédération Jakob Jensen. En conférence de presse, il a lâché ses vérités. Ses propos sont relayés par The Athletic.

«Le 21 novembre, l'Angleterre a demandé une réunion d'urgence avec la FIFA, qui est venue à l'hôtel anglais. La FIFA a dit qu'elle donnerait au moins un carton jaune à un capitaine portant le brassard (One Love). Il y a eu des discussions pour savoir s'il existait une base légale pour donner un carton jaune, mais il y en a une. La sanction aurait pu être un carton jaune, que le capitaine ne soit pas entré sur le terrain ou qu'il ait reçu une interdiction». Par la suite, le président de la DBU, Jesper Moller, a avoué qu'il ne soutiendrait pas Gianni Infantino lors des élections à la FIFA. « Nous sommes dans une situation extraordinaire. Je ne suis pas seulement déçu, je suis également en colère. Nous allons demander une clarification juridique à la suite de ces pressions. Il y a des élections présidentielles à la FIFA. Il y a 211 pays dans la FIFA et je sais que le président actuel a des déclarations de soutien de 207 pays. Le Danemark ne fait pas partie de ces pays.» Il a également confié qu'il devait se réunir avec les pays nordiques voire ceux de l'UEFA pour prendre une décision. La suite au prochain épisode.