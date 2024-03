Algérie : Vladimir Petkovic s’explique sur la mise à l’écart de Riyad Mahrez

Depuis le dernier fiasco à la CAN 2023, le deuxième après celui à la CAN 2021, l’Algérie a entamé sa révolution, la vraie cette fois-ci. Djamel Belmadi a décidé de quitter la sélection et la fédération algérienne s’est activée pour lui trouver un remplaçant. Après plusieurs semaines de négociations, elle a fini par officialiser l’arrivée de Vladimir Petkovic, l’ancien coach de Bordeaux. Et ce dernier a dévoilé sa première liste cette semaine. Une liste qui a beaucoup fait réagir en Algérie et sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur bosnien de 60 ans a décidé de se passer de Riyad Mahrez, Youcef Belaïli et Islam Slimani notamment. Trois joueurs emblématiques de la sélection dont évidemment le capitaine Mahrez, très critiqué à la dernière CAN. Alors ce dimanche, au moment de la conférence de presse de Petkovic, les questions étaient nombreuses et elles ont forcément porté sur ces choix-là. L’ancien sélectionneur de la Suisse a donc rapidement tenu à se justifier sur la mise à l’écart de la star algérienne d’Al-Ahli.

À lire

Algérie : Vladimir Petkovic écarte Mahrez, Belaïli et Slimani de sa première liste !

La porte reste ouverte pour les absents

«Mahrez m’a appelé. On a longuement parlé. Il manque d’énergie, n’a pas encore retrouvé son niveau. C’est lui qui a demandé un temps de réflexion quant à son avenir. Il m’a demandé l’autorisation de ne pas venir pour ce stage, il ne se sent pas prêt. Il n’a pas suffisamment d’énergie pour pouvoir jouer un grand rôle en sélection», a d’abord lancé Petkovic avant d’expliquer que la porte était bien sûr toujours ouverte pour lui comme pour d’autres comme Slimani ou Belaili. «Pour Slimani, pour Belaïli, pour Feghouli, la porte est ouverte, mais ils font face à une concurrence très importante. Il y a d’autres joueurs, à leurs postes, qui méritent d’être là.»

La suite après cette publicité

Vladimir Petkovic a ensuite donné plus de détails sur la situation du meilleur buteur de l’équipe nationale et sur l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs. «Slimani est absent. Je le connais, j’ai parlé avec lui, c’est un joueur de haut niveau. Il y a certains joueurs, dont lui, pour lesquels il est important qu’ils se focalisent sur leur club pour l’instant. Les nouveaux ? À notre avis, ils méritent d’être là. Peut-être que je fais des erreurs, en ne convoquant pas certains pour l’instant, mais la trêve de juin pourrait rectifier ça.» De quoi donner un peu plus d’explications aux journalistes algériens qui n’ont d’ailleurs pas manqué de questionner Petkovic sur l’arrivée ou non des certains joueurs du championnat local. «Je veux faire un tour de l’Algérie, voir son football, voir les joueurs. L’objectif est d’avoir un maximum de joueurs, qu’ils soient en Europe ou en Algérie, qui soient attachés à la sélection et qui en aient le niveau. Il n’a pas été facile, pour moi, de choisir des joueurs. Je ne les connaissais pratiquement pas pour certains. J’ai besoin d’élargir ma vision, d’où les 31 joueurs. Quand j’aurais mes 23, chaque poste sera doublé. Le championnat algérien? J’ai vu quelques matchs, mais j’ai aussi eu le plaisir de voir ce grand public. Certains ont encore des problèmes physiques. Je vais bientôt visiter d’autres clubs, observer d’autres matchs.» Voilà qui est plus clair.