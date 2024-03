Algérie : Vladimir Petkovic écarte Mahrez, Belaïli et Slimani de sa première liste !

Depuis le nouveau fiasco de la dernière CAN en Côte d’Ivoire, l’Algérie est en pleine reconstruction. Et pour de bon cette fois. Exit Djamel Belmadi, place désormais à Vladimir Petkovic. L’ancien sélectionneur de la Suisse, qui restait sur une expérience complètement manquée à Bordeaux, a tardé à poser ses valises chez les Fennecs. Mais après plusieurs semaines de négociations, il a finalement débarqué fin février. «La FAF annonce la finalisation de l’accord désignant le nouveau sélectionneur national. L’entraîneur Bosniaque Monsieur Vladimir PETKOVIC est le nouveau sélectionneur national. Le nouveau sélectionneur national arrivera à Alger ce dimanche et animera une conférence de presse lundi», pouvait-on lire sur le site officiel de la FAF.

La suite après cette publicité

Pour son nouveau challenge, Petkovic avait du pain sur la planche. Très attendu par un peuple connu pour sa passion débordante pour le football, le sélectionneur bosnien a la chance d’avoir à sa disposition un effectif plutôt très intéressant. Mais après les trois dernières années manquées, il fallait faire des choix et surtout repartir sur un nouveau cycle et peut-être mettre de côté des joueurs emblématiques algériens. Alors forcément, sa première liste pour affronter la Bolivie puis l’Afrique du Sud en amical était très attendue. Et Petkovic a déjà marqué son arrivée de son empreinte avec des choix forts.

À lire

Algérie, AS Roma : Houssem Aouar en mission rédemption

Vladimir Petkovic a fait le ménage

L’ancien entraîneur de la Lazio Rome a, en effet, décidé d’écarter le capitaine de la sélection Riyad Mahrez. Largement critiqué pour ses performances décevantes lors de la dernière CAN, le joueur d’Al-Ahli ne figure pas dans la première liste comme c’était pressenti. Il n’est pas le seul à dire au revoir à la sélection pour l’instant. Le meilleur buteur de l’histoire du pays, Islam Slimani, a aussi été mis de côté. Même son de cloche pour Sofiane Feghouli qui était bien présent à la CAN ou encore le gardien Raïs M’Bolhi qui était lui aussi sur la fin.

La suite après cette publicité

Autre choix fort, Vladimir Petkovic a décidé d’écarter Youcef Belaïli qui n’avait pourtant pas été ridicule lors de la dernière Coupe d’Afrique. Mais à travers ces choix, le tacticien de 60 ans semble vouloir aussi montrer qu’un nouveau cycle démarre sous ses ordres. Du côté des joueurs présents, on retrouve toujours Aissa Mandi et Baghdad Bounedjah. À noter le retour de Yacine Brahimi dans la liste ou encore Yassine Benzia, Said Benrahma et Amine Gouiri. L’ancien rennais Rafik Guitane connaît également sa première convocation avec l’Algérie. Avec autant de nouveauté, Petkovic sait qu’il sera attendu au tournant maintenant.