Barça : le retour de Thiago Alcantara se confirme

C’est une information qui avait fuité ces dernières semaines et qui se confirme. Comme l’indique AS, Thiago Alcantara va bien faire son retour au FC Barcelone. Pas en tant que joueur, mais en tant que membre du staff d’Hansi Flick, qu’il avait connu au Bayern. Les deux hommes s’entendent bien et le milieu de terrain avait déjà réalisé un stage au sein du staff de l’Allemand en été.

Thiago, 33 ans, va revenir au courant du mois de janvier mais pour rester définitivement cette fois, et tout le monde en Catalogne est convaincu qu’il va apporter énormément à l’équipe depuis ce rôle d’assistant/préparateur de l’équipe première. A défaut de pouvoir recruter des joueurs, le Barça peut au moins faire venir du beau monde pour le staff technique…