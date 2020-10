Le Japon et le Cameroun se neutralisent

Le Stadion Galgenwaard d'Utrecht, aux Pays-Bas, était cet après-midi le théâtre d'une rencontre amicale internationale entre le Japon et le Cameroun. D'un côté, une formation nippone privée de rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar en raison de l'épidémie que l'on connaît, de l'autre, des Lions Indomptables qui dans un mois disputeront une double confrontation face au Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Côté camerounais, Toni Conceicao faisait confiance à un 4-3-3, avec le Montpelliérain Ambroise Oyongo sur la gauche de la défense, le Stéphanois Harold Moukoudi en défense centrale et l'attaquant de l'OL Karl Toko-Ekambi à la pointe de l'attaque. Côté japonais, on retrouvait le Marseillais Hiroki Sakai sur la droite de la défense et le Red Takumi Minamino au poste de numéro 10. Dans cette rencontre disputée, lors de laquelle le latéral dijonnais de 19 ans Ahmad Ngouyamsa a fait ses grands débuts, aucun but ne fut inscrit (0-0).