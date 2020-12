Granit Xhaka prend très cher en Angleterre après son coup de sang, les chiffres monstrueux de CR7 avec la Juve

La suite après cette publicité

Granit Xhaka dans la tourmente outre-Manche

En Angleterre, un homme est dans l'œil du cyclone ce matin. Hier, Arsenal s'est incliné face à Burnley (1-0), mais ce qui a marqué cette rencontre c'est le coup de sang de Granit Xhaka, auteur d'un étranglement sur un joueur adverse. Pour The Times, cela met en avant «l'effondrement d'Arsenal» ces dernières semaines. Et cela est symbolisé par Xhaka qui a vu «rouge». Pour le Guardian, «la pression s'intensifie» autour de Mikel Arteta et les Gunners ont du mal à garder leurs nerfs à l'image encore une fois de Xhaka. Le Daily Express est un plus véhément envers le Suisse et estime qu'il était «à l'agonie.» Enfin, le Daily Mail résume plutôt bien le pétage de plomb du milieu de terrain comme : «un cauchemar avant Noël», ce qui «plonge Arsenal dans la crise» avec une 15e place au classement, indique de son côté le Daily Telegraph.

CR7 un peu plus dans les livres d'histoire

En Italie, un Français s'affiche en Une de La Gazzetta dello Sport ce matin. Auteur d'un doublé hier soir face à Parme, l'AC Milan dit «merci» à Theo Hernandez. Alors que son équipe était menée 2-0, le Français a arraché le match nul (2-2). En Serie A, le suspense reste entier puisque quatre équipes se tiennent en quatre points. Ce qui fait dire au journal au papier rose que «les Monstres arrivent.» De son côté, Tuttosport met en avant le retour au premier plan de Paulo Dybala, auteur d'un but hier face au Genoa (3-1), son premier depuis 5 mois. L'autre grand monsieur de ce match n'est autre que Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé sur penalty. D'ailleurs, le Quotidiano Sportivo revient sur les chiffres ahurissants du Portugais avec la Juve. CR7 disputait hier son 100e match avec la Vieille Dame et affiche un bilan de 79 buts et 19 passes décisives. C'était aussi sa 400e victoire en carrière et les chiffres donnent le vertige : 132 victoires avec Manchester United, 216 sous les couleurs du Real Madrid et 52 victoires avec la Juventus. Qui dit mieux ? Personne en Europe !

Vu d'Allemagne, c'était inéluctable pour Favre

On termine ce tour de la presse en Allemagne, où c'est un tremblement de terre qui a secoué la Ruhr, hier après-midi. En effet, le Borussia Dortmund a annoncé le limogeage de Lucien Favre après la déroute de samedi Face à Stuttgart (5-1). Une nouvelle qui fait la couverture du magazine Kicker ce matin qui estime que le Borussia était en «panne de système.» Le Suisse n'a jamais pu vraiment répondre aux attentes de ses dirigeants et le fossé avec le Bayern Munich ne s'est jamais réduit non plus. Le média parle carrément de «désillusion pour Favre à Dortmund.»