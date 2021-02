Premier League : service minimum pour Manchester City contre Arsenal

Leader de la Premier League, Manchester City avait l'occasion de maintenir son rythme fou. Actuellement sur une série de douze victoires de suite en championnat, les joueurs de Pep Guardiola avaient l'occasion de poursuivre ainsi contre Arsenal. Surtout que dans l'après-midi, Leicester a su gagner contre Aston Villa (2-1) et revenir à sept points de Manchester City. De son côté, Arsenal avait l'occasion de revenir à la huitième place. Pour cela, les Gunners s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Bernd Leno comme dernier rempart. Hector Bellerin, Rob Holding, Pablo Mari et Kieran Tierney formaient la défense tandis que Mohamed Elneny et Granit Xhaka composaient le double pivot. Seul en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang était soutenu par Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Nicolas Pépé. De son côté, Manchester City choisissait un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les buts. Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones et Oleksandr Zinchenko se retrouvaient en défense. Aligné en sentinelle, Fernandinho était accompagné par Bernardo Silva et Ilkay Gündogan. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling formaient la ligne offensive.

La suite après cette publicité

Et le match débutait fort sous l'impulsion des joueurs de Manchester City. Trouvé sur la droite suite à une longue ouverture, Riyad Mahrez provoquait face à Kieran Tierney et centrait au second poteau. Il trouvait Raheem Sterling qui s'élevait plus haut que Rob Holding et Hector Bellerin et déposait le ballon dans la lucarne gauche de Bernd Leno (1-0, 2e). Une ouverture du score précoce pour l'équipe de Pep Guardiola qui démarrait du bon pied. Dominateurs, les Sky Blues insistaient et sur la droite, Riyad Mahrez délivrait un centre dangereux vers la surface (4e). Manchester City insistait et Kevin De Bruyne lançait en profondeur dans la surface Raheem Sterling. L'Anglais se jouait d'Hector Bellerin d'un crochet avant de tergiverser devant le gardien et de perdre le ballon (6e). Bernardo Silva trouvait ensuite sur la droite Riyad Mahrez qui effaçait avant de frapper en force, mais Kieran Tierney repoussait (8e).

Manchester City a géré son avantage

Les Sky Blues maintenaient leur adversaire sous l'eau pendant de longues minutes, mais Arsenal arrivait enfin à s'extraire de son camp. Bukayo Saka s'appuyait sur Kieran Tierney avant de voir sa frappe être contrée par ... Pierre-Emerick Aubameyang qui était ensuite signalé hors-jeu (19e). Manchester City restait toutefois assez haut et penchait sur la droite où Riyad Mahrez se montrait remuant (25e et 27e). Sur la gauche, Kieran Tierney parvenait aussi à amener le danger en contre (30e et 40e). Juste avant la pause, Nicolas Pépé frappait fort sur la droite et voyait son tir terminer sa course dans le petit filet d'Ederson Moraes (44e) et se procurait une autre tentative contrée par Ruben Dias (45e +1). Malgré un léger sursaut, Arsenal était logiquement mené à la pause par Manchester City. Au retour des vestiaires, Manchester City revenait avec des bonnes intentions et Oleksandr Zinchenko allumait une mèche (47e) avant que Kevin De Bruyne enroule un centre dangereux (48e).

Manchester City insistait et l'homme en forme, Ilkay Gündogan mettait le danger dans la surface adverse, mais tombait sur Rob Holding (56e). L'Allemand se fendait ensuite d'une frappe qui était contrée en corner (58e). Manchester City maintenait la pression et bloquait bien Arsenal. C'est finalement sur une erreur de Joao Cancelo que les Gunners répondaient via un tir dangereux de Mohamed Elneny (73e). Trouvé dans la surface par Granit Xhaka, Bukayo Saka voyait sa frappe fuir le cadre (77e). Sur la droite, Gabriel Jesus était lancé par Joao Cancelo et redonnait en retrait dans la surface au Portugais. Le tir du latéral passait juste à gauche du but (80e). Malgré quelques initiatives de part et d'autre, le tableau d'affichage n'évoluait pas. Tenant son avantage jusqu'au bout, Manchester City s'impose 1-0 face à Arsenal et solidifie sa première place avec dix points d'avance sur Leicester. Arsenal reste dixième.