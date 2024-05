Kyle Walker veut quitter Manchester City

Arrivé en 2017 à Manchester City, Kyle Walker a connu la gloire avec son club, multiple vainqueur de la Premier League, et récent vainqueur de la Ligue des Champions. Le latéral droit est désormais prêt à tourner la page, lui qui a fait toute sa carrière en Angleterre entre Sheffield United, Tottenham et QPR. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Skyblues, l’international anglais (82 sélections) est ouvert à un départ.

En effet, selon le tabloïd The Sun, le joueur de 33 ans envisage un départ en Arabie saoudite pour finir sa carrière. Sa famille et lui pensent que c’est le bon moment pour partir, et Kyle Walker a déjà discuté avec Riyad Mahrez, son ancien coéquipier à City, de la vie là-bas.