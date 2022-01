Angers s'offre un attaquant croate

L'Angers SCO vient d'annoncer, ce samedi, le recrutement de l'attaquant croate Marin Jakolis. Cet ancien international Espoirs croate (15 capes, 5 buts) débarque en provenance de Sibenik, pensionnaire de HLN, soit l'élite du pays. Jakolis portera le numéro 22 avec sa nouvelle équipe.

« Angers SCO est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant croate Marin Jakolis, qui a signé un contrat de 3 ans et demi ! Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres cette saison avec le club de Sibenik (HNL, D1 croate), l’attaquant droitier de 25 ans Marin Jakolis arrive au SCO en pleine forme. Ce joueur offensif, régulièrement aligné sur le flanc gauche de l’attaque avec son club, a également séduit dès le plus jeune âge, puisqu’il a été sélectionné avec les équipes jeunes : 6 sélections avec la Croatie U15, 2 avec les U18, et 15 avec les U21 ! », indique le communiqué de l'actuel 12ème de Ligue 1.