France - Belgique : les compositions probables

Les choses sérieuses commencent. Dans quelques heures, à la Düsseldorf Arena, les Bleus de Didier Deschamps défieront la Belgique de Domenico Tedesco pour une place en quarts de finale de l’Euro 2024. Un choc entre deux nations qui ont, jusqu’alors, éprouvé de nombreuses difficultés dans le jeu. Deuxième de son groupe à l’issue de la phase de poules, l’équipe de France n’a pas particulièrement brillé, notamment dans le secteur offensif. Dès lors, le sélectionneur des vice-champions du monde devrait opter pour quelques changements dans son onze de départ, à commencer par l’organisation tactique.

Ainsi, face aux Diables Rouge, la France devrait se présenter en 4-3-1-2. Dans les buts, Mike Maignan sera logiquement aligné et protégé par un quatuor défensif composé de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez. Dans l’entrejeu, Adrien Rabiot et N’Golo Kanté devraient quant à eux accompagner Aurélien Tchouaméni, présent dans un rôle de sentinelle. Enfin, sur le front de l’attaque, Antoine Griezmann est lui pressenti pour faire son retour et ainsi soutenir un duo offensif formé par Marcus Thuram et l’inévitable Kylian Mbappé, capitaine masqué de cette formation.

Changement tactique pour les Bleus, du classique côté belge ?

De son côté, Domenico Tedesco ne devrait pas faire de révolution malgré une phase de groupes également chaotique. Défaits par la Slovaquie avant de se reprendre contre la Roumanie et de concéder un triste nul face à l’Ukraine, les Belges sont attendus en 4-2-3-1. Très solide depuis le début de la compétition, Koen Casteels, dernier rempart de Wolfsbourg, est lui attendu dans les cages du plat pays. En défense, Arthur Theate et Timothy Castagne alimenteront les couloirs alors que Jan Vertonghen et Wout Faes sont attendus dans l’axe.

Au milieu de terrain, Amadou Onana devrait lui être associé au Lyonnais Orel Mangala, préféré à Youri Tielemans pour ce choc. Juste devant ce double pivot, le facteur X de cette sélection, Kévin De Bruyne, est lui attendu dans un rôle de meneur de jeu. Enfin, Jérémy Doku et Dodi Lukebakio devraient quant à eux accompagner Romelu Lukaku, seul en pointe. Autant de stars présentes sur le terrain de Düsseldorf pour un choc au sommet et un enjeu fort : une qualification pour les quarts de finale.