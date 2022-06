Botswana-Tunisie : les compositions officielles

Le Botswana reçoit la Tunisie ce dimanche, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15 heures). Les Aigles de Carthage se sont imposés largement face à la Guinée équatoriale jeudi (4-0), alors que les Botswanais se sont inclinés mercredi contre la Libye (1-0).

La suite après cette publicité

Jalel Kadri a décidé d'effectuer quelques changements dans son onze de départ, Maaloul et Iffa rentrent en défense, alors que Jebali et Ben Romdhane sont au milieu de terrain. Sliti, Ben Arbi et Jaziri composent le trio offensif. Du côté du Botswana, trois changements sont à noter : Velaphi, Kgaswane et Setsile débuteront la rencontre.

Les compositions officielles

Botswana : Phoko – Velaphi, Gaolaolwe, Dithlokwe, Johnson – Ditsele, Kgaswane, Cooper – Setsile, Orebonye, Seakanyeng

Tunisie : Ben Saïd - Abdi, Talbi, Ifa, Maaloul - Laïdouni, Ben Romdhane, Jebali - Sliti, Ben Arbi, Jaziri