Belgique : Eden Hazard pense à arrêter après le Mondial 2022

Après trois années de calvaire à passer sans cesse par l'infirmerie du Real Madrid, Eden Hazard est dans une période compliquée malgré le titre en Ligue des Champions. Sélectionné avec la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations, l'attaquant a assuré n'avoir «plus de souci physique. Tout est rentré dans l’ordre. À moi de démontrer que je ne suis pas fini. Voilà pourquoi je n’ai jamais eu dans ma tête l’envie de partir. Je sais que si je retrouve mon niveau je peux apporter beaucoup à cette équipe. J’espère avoir des minutes la saison prochaine et alors on reverra le vrai Eden Hazard», assure-t-il devant la presse.

Pourtant, cela semble plus compliqué que prévu et l'ex-attaquant de Chelsea ne sait pas quand son calvaire s'arrêtera. Un constat qui l'oblige à modifier ses plans de carrière, voir à faire une croix sur certains objectifs en sélection après le Mondial 2022. Continuer avec les Diables Rouges après le Qatar ? «Ça dépendra des blessures et de comment je me sens. Si joue avec des blessures, il ne faudra pas me demander de continuer». Le Belge a été clair...