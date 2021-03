FC Barcelone : Ronald Koeman va rester une saison de plus !

La suite après cette publicité

Du côté de Barcelone, les médias enchaînent les unes concernant d'éventuelles recrues cet été, avec Erling Haaland comme nouveau chouchou de la presse locale. L'arrivée de Joan Laporta à la tête du club en début de mois a donné un nouvel élan au club, qui en plus obtient d'excellents résultats malgré cette élimination face au Paris Saint-Germain.

Mais il y a aussi le dossier Koeman. Le tacticien néerlandais est sous contrat jusqu'en 2022, mais comme c'est habituel, qui dit nouveau président dit souvent nombreux changements. Même si Joan Laporta a déjà dit par le passé qu'il pourrait compter sur l'ancien défenseur blaugrana, rien n'était acté. Cet après-midi, une réunion entre les deux hommes a eu lieu.

Laporta et sa direction sont séduits

Et comme l'explique Esport3, la chaîne de télévision sportive publique catalane, le boss du Barça a fait savoir à l'entraîneur qu'il compte sur lui, et qu'il serait toujours là la saison prochaine. D'autres membres de la direction, à l'image du directeur général Mateu Alemany, étaient aussi présents, et ont à leur tour fait savoir à Koeman qu'ils étaient satisfaits de la façon dont évolue l'équipe.

Il devrait donc aller, au minimum, au bout de son contrat. Concernant le mercato, rien n'a encore vraiment été abordé au cours de cette réunion, mais Koeman a demandé à avoir le dernier mot dans les recrutements à venir. L'importance de la continuité de Lionel Messi a aussi été évoquée. Voilà un premier dossier chaud déjà réglé par Laporta...