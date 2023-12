CAN 2023 : Mama Baldé convoqué avec la Guinée-Bissau, pas Alexandre Mendy

Ce vendredi soir, le sélectionneur de la Guinée-Bissau Baciro Candé a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe d’Afrique 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février. Les Djurtus affronteront d’ailleurs le pays hôte, la Guinée Équatoriale et le Nigeria. Pour ces matches, la Guinée-Bissau pourra compter sur Mama Baldé. L’attaquant lyonnais figure dans la liste de 27 de son équipe.

Il ne sera donc pas disponible avec l’OL sur cette période. En revanche, petite surprise puisqu’Alexandre Mendy (Caen) ne figure pas dans cette liste. L’attaquant qui marche sur l’eau en Ligue 2 avec 12 buts en 18 matches, n’est pas présent. Les anciennes stars de l’équipe Piqueti (30 ans, 37 capes et 7 buts) et Jorginho (28 ans, 25 sélections et 5 buts) ne sont pas dans le groupe tout comme Celton Biai, ex-international U21 ans du Portugal.