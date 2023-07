PSG : l’AS Roma insiste pour Renato Sanches

La suite après cette publicité

Éblouissant avec le LOSC, Renato Sanches ne connait pas le succès espéré au Paris Saint-Germain. Trop souvent gêné par des pépins physiques, le Portugais ne s’est jamais vraiment imposé au sein d’un milieu pourtant dépeuplé. Pire, le milieu de terrain de 25 ans pourrait déjà quitter la capitale vers une autre, cette fois-ci en Italie.

Désiré par José Mourinho, Renato Sanches est la principale cible de l’entrejeu Giallorossi. D’après Sky Sports, l’AS Roma souhaiterait obtenir un prêt avec une option d’achat pour l’ancien lillois. Si les Parisiens ne ferment pas la porte à un départ, ces derniers évaluent leur joueur à 20 M€, bien au-dessus des espérances romaines. Toujours selon Sky, de nouveaux contacts auront lieu entre Rome et le PSG pour trouver un point d’entente. Après Houssem Aouar, The Special One pourrait donc enrôler un nouveau pensionnaire de Ligue 1.

