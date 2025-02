L’ère Sir Alex Ferguson rend fou de rage les dirigeants de Manchester United !

Cela n’aura probablement échappé à personne : Manchester United traverse une crise absolument sans précédent. Malgré le rachat de l’écurie mancunienne l’année dernière par Jim Ratcliffe, les Anglais ne parviennent pas à sortir la tête de l’eau et pointent à une très inquiétante 15e place de Premier League. Celui qui est devenu le boss des pensionnaires d’Old Trafford ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des supporters. Et les informations du Mirror ne devraient pas arranger les choses.

Selon le média britannique, Jim Ratcliffe et Sir Dave Brailsford, directeur sportif d’Ineos, commenceraient à en avoir assez des comparaisons entre le United actuel et celui qui a remporté de nombreux titres sous l’ère Sir Alex Ferguson. Brailsford estimerait même que les succès acquis lors des dernières décennies pèsent lourdement sur la manière dont les Red Devils abordent aujourd’hui la conquête de nouveaux titres, à tel point que ne pas mentionner la période où Manchester United était l’une des meilleures équipes au monde serait devenu une obsession. Enfin, et c’est peut-être ce qui fera le plus sauter au plafond les supporters des Red Devils : certaines personnes estimeraient que Ferguson est responsable du déclin des Mancuniens au cours des 12 dernières années et n’aurait pas permis d’embrasser les évolutions dans le domaine de l’entraînement et du recrutement, par sa présence en tant qu’ambassadeur. Un poste qu’il n’occupe plus depuis octobre dernier, ce qui ne semble clairement pas avoir changé les choses au sein du club qui a remporté le championnat d’Angleterre à 20 reprises au cours de son histoire.