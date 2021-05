RC Lens : Franck Haise devrait prolonger

C’est l’une des surprises de cette année. Tout juste promu en Ligue 1, le RC Lens réalise une saison impressionnante avec une sixième place et surtout une lutte pour les places européennes. Les Sang et Or proposent aussi un jeu plaisant et c’est sans doute grâce au gros travail de Franck Haise.

Selon les informations de France Bleu, les dirigeants lensois souhaiteraient conserver leur entraineur de 50 ans. Dans ce sens, Franck Haise et les membres de son staff seraient sur le point de prolonger leur contrat avec le club. Ils étaient liés à Lens jusqu'en juin 2022 et devraient donc étendre leur bail. Une juste récompense.