Bayern Munich : Alphonso Davies entretient le flou sur son avenir

Pour le moment, cette saison 2024-2025 est la dernière d’Alphonso Davies du côté du Bayern Munich. En effet, le contrat de l’international canadien (55 sélections) arrive à expiration le 30 juin prochain. Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour le mercato estival 2025, le latéral gauche de 23 ans s’est vu proposer une offre de prolongation de contrat de la part de la direction bavaroise, il y a plusieurs semaines. Mais, il n’a pas donné suite. Dans un entretien publié par Bild ce dimanche, Davies a évoqué son avenir.

La suite après cette publicité

« Toute mon attention est sur cette équipe. Maintenant, je joue ici au Bayern Munich et c’est ce sur quoi je me concentre. Je veux gagner chaque match. C’est pourquoi je n’y pense pas en ce moment. Que je reste ou que je quitte le club, je porterai toujours ce club dans mon cœur. Prolonger au Bayern ? C’est une bonne question, il faudra en parler à mon agent. Pour l’instant, je me concentre sur le fait de gagner chaque match », a-t-il indiqué. Affaire à suivre…