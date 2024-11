Le FC Barcelone a déjà choisi sa première recrue de 2025

Du 1er janvier au 31 décembre, un sujet revient continuellement dans les colonnes de la presse sportive catalane : le mercato. En effet, Sport et Mundo Deportivo, les deux publications les plus connues, multiplient les articles sur ce sujet qui passionne tous les fans du FC Barcelone. Mercredi, les lecteurs de MD en ont eu pour leur argent puisque Deco, le directeur sportif du club, a donné une longue interview dans laquelle il a évoqué les cas d’Erling Haaland, Viktor Gyökeres ou encore le dossier des prolongations de contrat de Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Ronald Araujo.

La suite après cette publicité

Il a aussi été questionné sur le précédent marché des transferts de son club. Un mercato où les pensionnaires du Camp Nou ont voulu recruter Nico Williams (22 ans). Très ami avec Lamine Yamal, avec lequel il a été précieux sur les ailes en sélection espagnole durant l’Euro 2024, le joueur de l’Athletic Bilbao était visiblement intéressé à l’idée de rejoindre la Catalogne. Mais son club, ainsi que sa famille et son frère Iñaki, ont réussi à le convaincre de rester une saison supplémentaire.

Retour de flamme pour Nico Williams

Deco a avoué qu’il avait bien tenté le coup l’été dernier. « Nico est un joueur qui, il est vrai, nous intéressait cet été, que nous avons essayé, mais après cela, le joueur a pris une décision et la vie continue. Nous avons fait venir Dani Olmo, qui était la priorité parce que nous n’avions pas ce type de joueur dans l’effectif. L’idée avec Nico était d’avoir un autre joueur en attaque parce que nous voulions de la concurrence à un haut niveau. Mais dès que le joueur montre qu’il n’est pas intéressé à venir, nous n’en parlons plus.» Sauf que le Barça en parle encore.

La suite après cette publicité

En effet, El Chiringuito assure ce vendredi que la direction catalane fait toujours de lui sa grande priorité de 2025. Ce sera a priori plutôt pour un transfert durant le mercato d’été. Il reste à savoir si le Barça aura l’argent nécessaire pour l’acheter et si Bilbao souhaitera vendre le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Si ce dossier venait de nouveau à échouer, Sport cite les noms de Rafael Leão (AC Milan) et de Kvicha Kvaratskhelia (Naples), qui est également dans le viseur du PSG.