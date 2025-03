OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier après la victoire contre Nantes

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Nantes dans un match compliqué. La formation olympienne a réussi à se défaire d’une équipe nantaise qui a longtemps cru tenir le match nul. Mais l’entrée en jeu de Valentin Rongier a tout changé dans ce match avec une passe décisive qui a permis à son équipe de dérouler. A noter d’ailleurs que l’OM a gagné 14 de ses 16 matches de Ligue 1 où Valentin Rongier était sur la pelouse. Au micro de DAZN, il est revenu sur son match et a estimé que l’OM était sur la bonne voie.

« On ne s’attendait pas à les voir aussi haut, on pensait plutôt à un 5-3-2, ou 5-4-1. On ne s’attendait pas à un marquage individuel sur ce match. Bravo à eux d’être venu au Vélodrome faire ça. Ils savent qu’on aime jouer au ballon et quand on n’est pas pressé, on ressort bien la balle et là aujourd’hui, on était plus en difficulté. Je ne suis pas certain que le coach veuille m’utiliser haut sur le terrain (ndlr : comme sur le but), j’ai pris la profondeur sur le but, mais ce n’était pas une consigne, j’ai juste vu l’espace et face à une équipe en individuel, il faut un dépassement de fonction. C’était important de rebondir, c’est la marque des grandes équipes, je ne dis pas qu’on en est une, mais on est en train d’en devenir une, on est sur le bon chemin. Il y a des matches où on ne sera pas dans notre jour, mais il faut gagner. C’est ce qui nous permettra de terminer 2e, 3e. Car dans un an, plus personne ne parlera du contenu de ce match.»