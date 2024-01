Lorient : Loïc Féry lâche ses vérités sur le cas Régis Le Bris

Il y a tout juste un an, Lorient était l’une des belles surprises de la première partie de la saison 2022/2023. Sixièmes du classement de Ligue 1, les Merlus de Régis Le Bris emballaient les observateurs. Un an plus tard, les Bretons ne sont plus à la fête. Alors qu’ils pensaient avoir réalisé un gros travail en retenant un coach très courtisé et en engageant quelques recrues de renom (Mendy, Bakayoko, Faivre entre autres), les Lorientais déchantent. Dix-septième et avant-dernier du classement de L1, le FCL joue sa survie parmi l’élite.

Une bataille qu’ils mènent dans un climat très compliqué. Avec seulement deux victoires au compteur pour son équipe, Le Bris a été annoncé sur la sellette. Et ce n’est pas tout. Le secret du vestiaire a été violé avec les révélations sur l’altercation entre Le Bris et certains de ses joueurs, dont Benjamin Mendy. Une situation difficile qui a logiquement agacé les supporters du club. Ces derniers ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement en déversant 400kg de poisson pourri devant le centre d’entraînement. Depuis, Lorient tente d’éteindre tous ces incendies. Et ce vendredi, le président Loïc Féry a pris la parole dans les colonnes du Télégramme.

Et son premier message a été à destination de son groupe. « L’intimité du vestiaire doit être protégée. Des mots sortis de leur contexte, qui plus est un contexte émotionnel, faussent l’interprétation et nuisent à l’unité du groupe. Je veux que chacun protège l’autre et que chacun soutienne l’autre. » Ensuite, l’homme d’affaires a surtout évoqué le cas de Régis Le Bris. Et Féry le jure : il n’y a pas de rupture entre le coach et ses joueurs. « Nos contre-performances ont forcément créé quelques tensions – et c’est normal. Mais il ne faut pas confondre une épreuve avec une cassure, ni une crise de résultat avec une crise entre les hommes. Je n’ai pas senti d’opposition binaire, ni une quelconque rupture. Et surtout, j’ai constaté que personne n’avait décroché », a-t-il indiqué.

Bien décidé à jouer l’apaisement, Féry en a profité pour faire savoir qu’il ne regrette pas d’avoir donné les pleins pouvoirs à son technicien. D’ailleurs, le boss des Merlus a également assuré qu’il n’a pas envisagé de se séparer de Le Bris. « Si j’avais perçu une fracture entre le vestiaire et le coach ou si j’avais senti un coach usé ou perdu, j’aurais envisagé un changement, à contrecœur. Mais au contraire, j’ai trouvé un coach combatif, déterminé, et des joueurs qui insistaient sur le besoin de stabilité. » Reste à savoir si cette marque de confiance durera. Ou pas.