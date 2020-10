Arsenal met définitivement Mesut Özil au placard !

Qu'il est loin le temps où Mesut Özil (32 ans) soulevait les supporters d'Arsenal par une passe, une action de génie ou un but. Ces derniers jours, le meneur de jeu des Gunners fait davantage parler de lui pour sa bonne action envers la mascotte historique du club, Gunnersaurus, ou son énorme prime de loyauté que pour ses talents de footballeur. Et ce n'est pas près de s'arranger !

Écarté de la liste des Gunners pour la Ligue Europa, le champion du monde 2014 devrait vraisemblablement subir le même sort en Premier League. Mikel Arteta n'a pas voulu répondre à la question directement en conférence de presse, mais le Daily Mail et le Daily Mirror assurent de leur côté que l'Allemand aux 92 sélections (23 réalisations) ne figurera pas parmi les 25 joueurs autorisés à évoluer en championnat d'Angleterre.

390 000€ par semaine pour être en tribunes...

Il faut dire que le natif de Gelsenkirchen n'a plus évolué sous le maillot londonien depuis le mois de mars et que l'on voit mal la situation évoluer dans les semaines à venir. Les pensionnaires de l'Emirates ont donc clairement décidé de laisser de côté le joueur le mieux payé de leur effectif (environ 390 000€ par semaine) à l'écart jusqu'au mois de janvier.

Droit dans ses bottes, le n° 10, lui, n'a pas l'intention de se laisser séduire par les sirènes venues du Golfe et compte bien aller au bout de son contrat, en juin 2021, pour d'une part, faire payer ces décisions à sa direction, et, d'autre part, être en position de force sur le marché pour négocier au mieux avec sa future écurie. Quitte à ne plus jamais rejouer pour Arsenal...