Nantes : Antoine Kombouaré veut faire revenir Randal Kolo Muani

14e de Ligue 1 et vainqueur d’un seul match depuis le mois d’août, le FC Nantes navigue à vue. Depuis plusieurs semaines circule la rumeur d’un départ d’Antoine Kombouaré, ce qui s’est d’ailleurs encore accentué ces dernières heures avec l’information selon laquelle Habib Beye était favori pour le remplacer. Pourtant, l’actualité ne semble pas perturber l’intéressé, qui s’est épris d’un désir de retrouver Randal Kolo Muani à Nantes ce jeudi en conférence de presse.

«Si on me demande et si c’était possible, moi je sauterais sur l’occasion. Après, c’est aux dirigeants de Nantes, le président et Franck, et surtout aux dirigeants parisiens (de discuter). Mais encore faut-il que Randal ait envie de venir. Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer, a réagi le Kanak au sujet de son ancien joueur, mis au placard par le PSG. Si on me dit que c’est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l’aller-retour.» Vu les temps qui courent, on l’imagine plus faire un aller sans retour.