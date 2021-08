Lazio Rome : Maurizio Sarri a encore du travail

Si la Lazio Rome est imposée sans réelle encombre sur le terrain du promu Empoli (1-3) pour son premier match de la saison 2021/22, son entraîneur Maurizio Sarri affirme qu'il reste encore des choses à travailler : «Est-ce que je veux tout et tout de suite ? Non, mais je suis quelqu'un qui veut s'approcher de la perfection et c'est très difficile. En ce moment nous sommes en pleine construction et nous avons affronté une équipe très difficile à jouer. Nous avons tout bien fait pendant 65 minutes, mais à la fin, nous avons lutté, nous faisions une parodie de football...», a-t-il déclaré après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Le tacticien italien avoue que le travail dont a besoin le club romain sera différent de celui qu'il avait réalisé avec Naples entre 2015 et 2018 : «Il y a peu de similitudes techniques et tactiques entre cette Lazio et Naples, mais du point de vue moral, il y en a parce que les garçons sont très appliqués et me suivent. Naples était déjà proche de mes idées de par sa façon de jouer et son effectif, le chemin pour cette Lazio pourrait être un peu plus long», a-t-il ajouté en bord terrain.