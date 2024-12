Real Madrid : Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a dû quitter ses coéquipiers à la 35e minute ce soir, après avoir ouvert le score en début de match. Blessé musculairement, il est incertain pour les prochaines rencontres du Real Madrid, face au Rayo Vallecano ce week-end, puis pour cette Coupe Intercontinentale au Qatar le 18 décembre prochain. Après le match, Carlo Ancelotti a tenu à donner des nouvelles de son attaquant.

« C’est une surcharge, une gêne à l’ischio-jambier. Ça ne semble rien de sérieux, on verra demain. Il ne pouvait pas sprinter, ça le gênait un peu et on a préféré le remplacer », a expliqué l’Italien. Plus de peur que de mal donc ? On le saura demain, quand le Real Madrid réalisera les tests médicaux nécessaires sur le Français…