Le port du maillot du PSG finalement autorisé à Marseille dimanche !

Suite aux débordements qui ont eu lieu à Marseille en marge de la 1/2 finale de la Ligue des Champions entre Leipzig et le PSG à Marseille, les pouvoirs publics avaient décidé de publier un arrêté prefectoral interdisant aux supporters parisiens de porter le maillot du PSG à Marseille dimanche lors de la finale de Ligue champions contre le Bayern Munich prévue à 21h.

La suite après cette publicité

Face au tollé que de cette décision, la préfecture de police des Bouches du Rhône a décidé d'abroger cet arrêté et s'en explique. «Cet arrêté avait pour seul objet la protection des supporters parisiens, et ne visait en aucun cas à restreindre la liberté de circulation, ont indiqué les pouvoirs publics dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Face à l'incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l’abroger.» Malgré tout, la Préfecture de Police indique que les forces de l'ordre seront déployées autour du Vieux Port pour empêcher des fauteurs de trouble de semer la pagaille sur le Vieux-Port. De quoi rassurer les supporters parisiens et les touristes qui voudraient malgré tout tenter d'arborer le maillot du PSG dimanche soir.