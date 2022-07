OL : Corentin Tolisso fait le point sur son état physique

Si la détermination de Corentin Tolisso n'est plus à prouver, la dimension physique du joueur interroge. Blessé (ou malade) à 17 reprises depuis sa signature au Bayern Munich en 2017, le milieu de terrain français a manqué pas moins de 95 rencontres avec le club bavarois. C'est donc on ne peut plus logique que le doute plane autour de la condition physique du joueur de 27 ans.

La suite après cette publicité

Présenté en conférence de presse ce vendredi, Corentin Tolisso a tout de même tenu à clarifier la situation : « La visite médicale est passée, c'est un bon point. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. Je pense que c'était plus un problème pyschologique et mental que physique, pour des raisons que je ne vais pas forcément expliquer aujourd'hui. J'ai fait une grosse préparation physique, je suis prêt. J'ai fait des tests hier qui se sont bien passés. Il n'y aura pas de problème. Je sais qu'il y a un staff médical très compétent au sein de l'OL, je pourrai compter sur eux »