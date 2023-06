PSG : la grosse annonce de Christophe Galtier sur son avenir

Ce samedi soir, la saison parisienne s’est conclue par une défaite très symbolique face à Clermont au Parc des Princes (2-3). Le PSG, bien que Champion de France pour la 11e fois de son histoire, n’a fait que décevoir cette saison. Des cadres pas au niveau, un style de jeu peu attractif et évidemment des polémiques extra-sportives. Dans tout ça, Christophe Galtier n’a pas du tout été épargné. Tout comme Messi ou Neymar, le technicien français est la cible des supporters parisiennes qui réclament son départ depuis plusieurs mois.

Après la rencontre du soir, au moment de célébrer le titre, Galtier a été accueilli par une énorme bronca du public parisien. Les supporters n’ont pas semblé si heureux de ce nouveau sacre. Un paradoxe que ressent le technicien français. « Je le sens ce décalage. Après si je le comprend, c’est autre chose. On fait une deuxième partie de saison très, très, très moyenne avec sept défaites en championnat mais aussi des défaites à domicile donc je comprends qu’il y ait de la déception et ce décalage avec ce que nous vivons à l’intérieur avec la joie de ce 11ème titre. Parce que pour être champion, il faut s’accrocher et on s’est accrochés jusqu’au bout. Il faut respecter aussi la déception des supporters. Quand il y a de l’amour, il peut y avoir de la colère quand on est déçu. Ca a été un peu le cas, mais c’est un 11ème titre.»

Son avenir n’a pas encore été évoqué

Au micro de Canal+, Christophe Galtier s’est longuement confié sur sa saison et sur les leçons qu’il en a tirées. « J’ai appris à côtoyer de grands joueurs, on a eu de très bons moments ensemble, on a eu des moments difficiles où il a fallu s’accrocher avec beaucoup de blessures. Maintenant, je sais ce que c’est d’être devant le tribunal médiatique. Ca a été comme ça tout au long de la saison, un vrai tribunal médiatique. C’est comme ça. Il y a eu très peu de bienveillance, quelques fois des insultes et des paroles vraiment déplacées, mais ça fait partie du métier. Il faut savoir encaisser. Je suis convaincu que je ressors plus fort de cette saison-là». De quoi lui donner envie de continuer ? Telle est la question.

Depuis plusieurs mois, son avenir semble bouclé. Avec les résultats et les nombreuses polémiques, il relève du miracle de voir Galtier poursuivre au PSG encore une saison. Et alors que la presse française a annoncé ce vendredi le départ bouclé de Galtier, le principal intéressé ne semble pas encore être au courant. «Un écho de la part du club ? Aucun. J’ai lu cette information donnée par le journal L’Equipe et j’ai échangé avec Luis Campos dans la journée et il a convenu qu’on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison et après, on verra quelles sont les décisions que nous prendrons avec la direction. (…) Je n’ai pas eu de discussions avec le président. (…) Il n’y a aucune raison que je ne le sois pas motivé pour continuer au PSG.» Une déclaration qui va d’ailleurs dans le sens de ce que disait Luis Campos en avant match au micro de Canal+ puisqu’il expliquait également ne pas avoir décidé du sort de son coach pour le moment.