La presse anglaise dézingue Newcastle, Benzema et Vinicius Jr illuminent la Liga

Désillusion pour Newcastle

Le nouveau riche, Newcastle, se fait dézinguer par la presse anglaise ce matin, et c’est bien normal. Les Magpies se sont fait éliminer sur le score de 1 à 0 au 3ème tour de la FA cup par Cambridge United, club de 4ème division anglaise. Pour avoir vaincu le riche de Premier League, The Guardian parle de «Golden Boys». Le Daily Express les caractérise plutôt de «magiciens de la coupe», surtout l'attaquant Joe Ironside, le héros du match. «Pathétique» titre The Sun. Jouant son premier match après son transfert de l'Atlético de Madrid , Kieran Trippier a gardé la tête haute en fin de match et s'est dirigé vers une partie des fans de Newcastle. Ce dernier a tenté de ramener plusieurs de ses coéquipiers, mais sonnés, ils se sont dirigés directement vers le vestiaire. Les stars humiliées de Newcastle ont eu le droit ensuite à un discours choc de la part des nouveaux propriétaires saoudiens du club.

Le Real s'amuse en championnat

Personne ne semble pouvoir stopper l'ascension du Real comme champion de Liga. L’équipe de Carlo Ancelotti s’est imposée 4-1 contre Valence. Grâce aux doublés de Karim Benzema et Vinicius Jr, le Real est seul en tête du championnat, à 8 points de son dauphin. «Ils s'amusent», titre Marca pour souligner la supériorité du leader espagnol dans le jeu. Ceux qui en profitent le plus, ce sont Benzema et Vinicius Jr, pour le quotidien espagnol. Anciennement blessés, tous deux n'étaient pas convoqués pour le déplacement à Alcoyano en Coupe du Roi mercredi dernier. Des retours appréciés par Carlo Ancelotti après 2 journées de Liga en dents de scie pour le Real. Le buteur français en a même profité pour inscrire ses 300e et 301e buts avec le Real. Pour AS, le championnat est «grand ouvert» pour le Real cette saison.

Appel au rassemblement à Manchester United

Le capitaine des Red Devils, Harry Maguire, a lancé un appel de ralliement passionné avant le match de FA Cup de demain contre Aston Villa, en disant à ses coéquipiers qu'ils doivent porter la responsabilité de la crise d'Old Trafford. C’est alors le «jeu des reproches» qui commence comme le titre le Daily Star ce matin. Car de son côté, la star Cristiano Ronaldo est plutôt sur un départ. Selon le média, le Portugais est mécontent de sa situation et s'est entretenu avec son agent Jorge Mendes au sujet de son avenir chez les Red Devils. Mais Maguire a révélé qu'il avait tenu une réunion de crise avec le patron intérimaire Ralf Rangnick et ses coéquipiers peu performants. Le Daily Express et le Daily Mail rapportent eux aussi les propos qu’il aurait tenus sur leur première page : «Tout cela est de notre faute», «J’en ai marre de notre échec». L’international anglais est convaincu que la responsabilité incombe à l'équipe dont Rangnick a hérité d'Ole Gunnar Solskjaer le mois dernier.